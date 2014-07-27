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Spor

Abdullah Avcı'nın adalesinde yırtık, Rıdvan Dilmen'in ayağında kırık

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın açılışında yapılan maçta forma giyen Rıdvan Dilmen'in ayağında kırık olduğu tespit edildi

27 Temmuz 2014 22:04

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın açılışında yapılan şöhretler maçında forma giyen İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbol yorumcusu ve teknik direktör Rıdvan Dilmen'in sakatlık yaşadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, stat açılışında oynanan maçta Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı turuncu takımda forma giyen Abdullah Avcı'nın arka adalesinde yırtık meydana geldi.

Avcı gibi turuncu takımla maça başlayan Rıdvan Dilmen, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bileğinin burkulduğunu düşünen Dilmen'e yapılan kontrollerin ardından sol ayak tarak kemiğinde kırık teşhisi konuldu. Dilmen'in ayağı yaklaşık 8 hafta alçıda kalacak.

 

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