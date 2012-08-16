Abdullah Avcı'dan Mert Günok'a destek

Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avusturya karşısında hatalı 2 gol yiyerek kötü bir maç çıkaran Mert Günok’a sahip çıktı. Avcı “Bizim her kalecimiz değerli. İkinci yarı oyundan çıkması daha önceden planladığımız bir şeydi” diye konuştu

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avusturya karşısında aldıkları yenilginin önemli olmadığını Hollanda maçına kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

Avcı, Portekiz karşısında da oyun başlangıçlarının aynı olduğunu, risk alırken hatalar yaptıklarını ancak golle sonuçlanmadığını belirtti, “Avusturya karşısında bu kez bir penaltı ve bir de hata olunca istediklerimiz olmadı. Risk almaya da devam ettik maç boyunca. Oyunun içinde pas trafiği yapmaya çalışıyoruz evet, ancak kanatlara ataklarımızı aktaramadık. Hollanda maçına kadar daha hazır duruma geleceğiz. Bu maçtan çıkaracağımız olumlu ve olumsuz dersler var tabii. Ama Hollanda maçı her yönüyle çok farklı olacak” dedi.

Maçta iki kritik hatanın ardından yenilen gollere sebebiyet veren Mert Günok’a da sahip çıkan Avcı, “Bizim her kalecimiz değerli. Volkan sakatlandı. Mert ile başlayıp Tolga ile devam etme planlarımız vardı zaten. Mert’in kötü bir ilk yarı geçirmesiyle ilgili bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

Avcı, “Mayıs ayındaki kamp bizim için çok önemliydi. Avusturya maçındaki ortam, rakibin durumu Hollanda ile kıyaslanabilecek gibi değil. Biz hedeflerimizden sapmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.