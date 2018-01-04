Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması geldi (ön haber)

\"Arda ailemizin büyük oğlu gibi, beraberiz. yıllardır birbirimize katkı da sağladık\"

NAMIK KEMAL KILINÇ - SERİK (ANTALYA), (DHA)

Lider Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarına Belek\'te devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, Başakşehir\'e gelebileceği söylenen Arda Turan hakkındaki soruya karşılık \"Arda bir haftadır gündemde, konuşuluyor. Türk futboluna katkısı olan bir oyuncu. 2003 yılından bu yana ailemizin büyük oğlu gibi, beraberiz, birbirimize katkı sağladık\" şeklinde konuştu. Abdullah Avcı şu an için transferin söz konusu olmadığını da belirtti.

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