Abdullah Avcı: Ülke puanı için bu galibiyet önemliydi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hem grubun liderini yenmek hem de tekrar varlıklarını hissettirebilmek ve yarışın içinde olmaları bakımından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruptaki 5. maçı kazanmaktan başka çareleri olmadığını, bunun için de akıllı, sabırlı ve baskın oynamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmaya baskı ile başlamak ve bunu ellerinden geldiğince sürdürmek istediklerini dile getiren Avcı, oyunun yerini değiştirmek, genişlik vermek, kenarlardan yapılacak kısa ortalarda gol veya gollere ulaşmayı da amaçladıklarını bildirdi.

İlk yarıda yakaladıkları üç gol pozisyondan ikisini gole çevirdiklerini hatırlatan Avcı, "Rakibe de uzaktan net bir gol pozisyonu verdik. Topa sahip olup istediğimiz gibi sahanın içinde ilk yarı itibarıyla tamamen hakimiyeti elde ettik." dedi.

Abdullah Avcı, ikinci yarıda rakibin baskısını kırmak istediklerini ancak 65-80. dakikalarda oyunu tamamen Ludogorets'e kaptırdıklarını anlattı. Bu bölümde baskı yediklerini, basit top kayıplarının olduğunu ve geçişlerde atakları sonuçlandıramadıklarını kaydeden Avcı, "Topu tutmak gerekiyordu bu baskılarda, bu top kayıplarını fazla yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Maçın 80. dakikasından sonra rakibe pozisyonlar verdiklerini ancak oyunun dengelendiğini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Ludogorets takımı kendi sahasında Avrupa Ligi'nde ilk defa mağlup oluyor. Hem grubun liderini yenmek hem de tekrar varlığımızı hissettirebilmek ve yarışın içinde olmamız açısından önemli bir galibiyet aldık. Ülke puanı da önemliydi, takımımızın tecrübesi anlamında da önemliydi. Galibiyetimizi aldık, umarım gruptan çıkmayı garantileriz. Gruptan çıkamamamız halinde bile önemli deneyimler kazanmış olacağız. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yoğun ve yorucu haftalar geçiriyoruz. 22. resmi müsabakamızı oynadık. Pazartesi itibarıyla lig yarışı için maçlar tekrar başlayacak." (TRTSpor)