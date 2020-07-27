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Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile anlaştı

Avcı'nın önümüzdeki günlerde bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor

27 Temmuz 2020 22:05

Trabzonspor'da 2020-2021 sezonu öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürerken Hüseyin Çimşir'in ardından takımın başına geçecek isim belli oldu. Bord-mavili ekibin tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile anlaştığı belirtildi.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu. Trabzonspor'un 2019-20 sezonundaki performansıyla ilgili olarak yönetim kuruluna sunum yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

Yapılan görüşmelerde takımın özellikle stoper ve defansif orta saha takviyesine ihtiyaç duyduğunu belirten Avcı'nın, "Trabzonspor'u başarıya taşıyacağıma kesinlikle inanıyorum, bu kadro o kaliteye sahip" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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