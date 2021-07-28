Abdullah Avcı: Trabzonspor'da hedef hep zirvedir

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında takımın durumu ve yeni sezon hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Yeni sezon öncesi takımının durumu ve hedefleriyle ilgili konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Savunma ve hücumda beraber oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Trabzonspor tarihinde bu kadar erken bir transfer organizasyonunun olmadığını söylüyorlar. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Sahanın içinde oyunu elinden tutan bir takım yaratmak istiyoruz. Trabzonspor'da hedef hep zirvedir" dedi.

"Kulüp olarak çok erken çalıştık, Avrupa'daki çoğu takımdan erken yol aldık. Trabzonspor yarışacak, zirvede olacak ama şöyle bakmak lazım, U19 takımımız şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi oynayacak. Aynı zamanda kendi kaynaklarımızdan çıkan çocuklarla yarışacağız. Yapabileceğimiz, yapmak istediğimiz iki transfer var, kulübün bütçesine uygun şekilde olursa. Bugün tabii ki yola çıkabiliriz ama daha yüksek kalite için çalışıyoruz."

"Benim için önemli olan takım oyunudur"

"Futbola hiçbir zaman oyuncu üstünden bakmadım, oyun üstünden baktım. Sabır ve desteği istiyorum. Bu bir organizasyon oyunu. Bir oyuncu girdi, bir oyuncu çıktı. Bu bakış açımızı değiştirelim. Biz, savunma ve hücumda beraber oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Trabzonspor'da her zaman yarış vardır, biz temponun yanına akıl da eklemek istiyoruz. Trabzonspor'da hedef hep zirvedir. Oyuncuların geçmişleri muhakkak önemlidir ama benim için önemli olan takım oyunudur. Bunun içinde iletişim de çok önemli. Ben iletişime önem veren bir teknik adamım. Aile ortamı oluşturmak önemli."

Uğurcan, milli takım sürecini bence iyi tamamlamıştır. Takımda iyi çalışıyor. Ben buna bakıyorum, kulübün menfaatlerinde başka bir şey olacaksa buna başkanımız ve yönetim bakar.