Abdullah Avcı: Şampiyon olacağız dedim!

Spor Toto Süper Lig’de ilk şampiyonluğunu Trabzonspor’a 38 yıl sonra zaferi getirerek yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Sözlerine “Şu anda ne yaşıyorum gerçekten bilmiyorum. Yarın belki tam olarak ne hissettiğimi kavrayabileceğim” diyerek başlayan Avcı, “Buraya gelirken burada oyunculara şampiyonluğa oynamayacağız, şampiyon olacağız demiştim. O günden beri çalışarak, üstüne koyarak devam ediyoruz. Ligin en zor rakibiyle oynadık bugün” ifadelerini kullandı.

Avcı’nın bu sözleri canlı yayında futbolcular tarafından basılarak sulu şampiyonluk kutlaması yaptı.

"Saygı içinde devam edelim"

Ardından sözlerine devam eden Abdullah Avcı, “İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor’a saygı gösterdi. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi; Trabzonspor’un oyununa ve emeğine saygı gösterdi. Bu rekabet devam edecek. Bu saygı içinde devam edelim” diye konuştu.

Abdullah Avcı sözlerine şu ifadelerle tamamladı.

“Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu’na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan’a… Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum.”