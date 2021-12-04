Abdullah Avcı: Rekorlar beni ilgilendirmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Rekorlar kırılıyormuş, o oluyor bu oluyormuş, beni ilgilendirmiyor. Hafta hafta bakıp bir 3 puan daha cebimize koyuyorum." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara teşekkür etti.

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası taraftarları davet ettiklerini ve bugün de stadı doldurduklarını belirterek Avcı, "Özellikle geldiğimden beri söylüyorum onların desteği bizim için çok önemli. Takıma verdikleri pozitif destek bizi mutlu ediyor. 'Savunmayı hücumu da beraber yapacağız' demiştik. Taraftarlar destek oldu, sabır istedim. Sabır şuydu, Karagümrük maçında penaltı öncesinde 2 dakika 17 saniye, 46 pasla gelen penaltı, sabır oyunudur. Buna da sabredip destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. El ele tutuşmayı inşallah sezon sonunda yaparız." ifadesini kullandı.

Ligin ciddi, zor takımlarından bir tanesine karı oynadıklarını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"En çok rakip arkasına koşu, kilit pas, şut atan önde bireysel geçişleri yapan bireysel oyun zenginliğe sahip bir takım ile oynadık. İlk 15 dakika oyuna giremedik. Kazandığımız topları kaybettik. Rakip üstümüze geldi. Yetenekli oyunumuzla golü bulduk. İlk yarı sonlarında iki kenar ortalarıyla pozisyon verdik. İkinci yarı erken gol bulup topa sahip olmayı artırarak devam etmek istedik. Bir takımın şampiyon olması için topa sahip olduğunda da savunma yapması gerekir. Savunma her zaman ayakta tutacaktır." dedi.

Avcı, ikinci yarı daha dengeli oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zor rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. 15. maçı oynadık, 3 puanı cebimize koyduk. Başka bir şey kazanmadık. Cornelius, hastanede. Koita'ya teşekkür ediyorum. Bugün planda yoktu 10. dakika sahaya girdi, uzun süre takımda kaldı. Ekibim gece gündüz çalışıyor. Yeni yönetim kurulumuza, başkana hayırlı olsun, bildiğim tek aday. Onlara teşekkür ediyoruz. Ertuğrul Doğan'a ayrı parantez açıyorum. Üretmemizi sağlıyorlar. Rekorlar kırılıyormuş, o oluyor bu oluyormuş, inan beni ilgilendirmiyor. Hafta hafta bakıp bir 3 puan daha cebimize koyuyorum. Yarın antrenman yapacağız ve devam edeceğiz. Oyuncularımı seviyorum." şeklinde konuştu.