Abdullah Avcı: Oynadığımız karşılaşma da bir 'milli maç'

Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü elemesinden sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında oynadıkları maçın bir 'milli maç' niteliği taşıdığını söyledi.

Takım olarak Brugge'den daha yaşlı olmalarına rağmen sprint sayılarının fazlalığı dolayısıyla oyuncularına teşekkür eden Avcı, takımdaki oyuncu ve futbol seviyesinin gösterdiği artışa vurgu yaptı.

54 yaşındaki teknik adam, maç sonu şöyle konuştu:

Bugün oyunda ilk devre yüzde 69 ile topa sahip olduk. Amaçlarımızdan biri de buydu. Top rakipteyken 5'li bir savunma ve 4'lü orta sahayla oynayarak pas iade oyununu oynamak istiyorduk, iyi de yaptık.

Geçen maç ve bu maç arasında rakiple neredeyse aynı mesafede koştuk ama sprint sayımız daha fazla. Rakibe pozisyon vermedik gibi bir durum oldu.

"Türk futbolu adına önemli bir maçtı"

Seyirciye çok teşekkür ediyorum. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynadık ama ligde de bunun aynı şekilde devamını diliyorum. Bu da bir milli maç. Türk futbolu adına çok önemli.

Sezonu biz bugün kapattık. Ligi 33 hafta götürdük, kupada 34 hafta oynadık, bugün gruplardan birini cebimize koyduk. Çok değerli, rekabeti olan, birbirine yakın oyuncu grubuna sahibim.

Clichy ve Elia ile 2 haftadır oynuyoruz. Rekabet çok güzel, bu aynı şekilde devam edecek. Mossoro, Emre, Adebayor, herkese teşekkür ediyorum.

"Keyfini çıkartacağız"

Tüm ülkeye, camiamıza, herkese hayırlı olsun. Bunun keyfini çıkartarak devam edeceğiz. Yeni fırsatlar, yeni hedefler kovalayacağız.

Kulvarlar çok farklı. Türkiye Ligi'nde topun oyunda kalma süresiyle Avrupa'nın bir değil. Her maçın planı ve stratejisi bizde ayrı oluyor. Oyuncu kalitemizin yükselmesiyle beraber topa sahip olma oranımız artıyor. Geçen sene de sinyallerini verdiğimiz hücum oyununu devam ettirmeye çalışacağız. Strateji ve planlar, rakibe göre şekillenir. Her istediğimiz yapabilecek bir oyuncu grubuna sahibim.

"Bu seviyede oynamak bizi geliştiriyor"

Gözüme kestirdiğim bir rakip yok. Bu seviyelerde oynamak yeterince önemli bir gelişim. AZ Alkmaar, Rijeka, Shakhtar, bugün de Club Brugge... Bunlar düzen ve sistem takımları. Bu seviyelerde oynamak bizim kulübümüze önemli gelişimler sağlıyor. Her bir sonraki turda kalite, seviye yükseliyor.