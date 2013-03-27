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Spor

Abdullah Avcı Milli Takım'dan ayrılıyor mu?

Demirören, karşılaşmanın sonrasında Abdullah Avcı ile devam edileceğini söyledi

27 Mart 2013 09:39

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Macaristan beraberliğinin ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüştü, “Devam” dedi. Demirören, “Her başarısızlığın ardından hoca değiştirilmez. İstikrardan yanayım” diye konuştu

Macaristan maçı öncesinde A Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşerek, güven telkin eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, karşılaşmanın sonrasında da “Devam” diye konuştu.

Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan ay-yıldızlı ekibin teknik patronu ile görüşen Demirören, “Geçmiş olsun” dedi, işini sürdürmesini istedi.

Türk futbolunda istikrardan yana olduklarını belirten TFF Başkanı, “Her kötü sonucun ardından, her biten umudun ardından hoca değiştirilmez. İstikrarı koruyarak başarıya ulaşacağız” dedi.

Oyuncularını kazanma hırsından dolayı kutlayan Abdullah Avcı ise şunları söyledi:

“Çok ufak da olsa şansımız var. Bu şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Dört maçımızı kazanmaktan başka şansımız yok. İstifa ile ilgili konuşmamı beklemeyin. Bunu yöneticilerle konuşurum. Medya sadece bu takıma Andorra ve Estonya maçlarını kazanan takım olarak bakmamalı. Bu, çocukların yaptığı mücadeleye saygısızlık olur.  Başkan Yıldırım Demirören de soyunma odasına gelip, iyi mücadele ettiğimizi, canımızı sıkmamamızı söyledi. Türkiye, Macaristan’dan daha iyi bir takım inşallah önümüzdeki maçlarda bunu telafi edebiliriz.”


‘Karakter oturtmak kolay değil’


15 aydır, Türk futbolunun temel sorunları üzerinde ekip olarak çalıştıklarını dile getiren Abdullah hoca, “Alt ligleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hem okul, hem de futbol eğitimini bir arada alacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin başarısından sonra biz de başarılı olup güzel bir tabloyu sunmak isterdik ama yarış devam ediyor. Milli takımın oyun karakterini oturtmak kolay değildir” dedi.

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