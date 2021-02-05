Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Bordo-mavililerin golünü 61. dakikada yeni transfer Anastasios Bakasetas attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, "Harika bir oyuncu grubuna sahibim; iş ahlakı açısından. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maçın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Harika bir oyuncu grubuna sahibim"

Avcı "İspat maçı bunlar. İki ağır maçtan çıktık geçen hafta. Harika bir oyuncu grubuna sahibim; iş ahlakı açısından. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. Bu ağır maçlardan sonra bazen günleri karıştırıyoruz. Oyunun içinde her şeyi denediler. Belki de şut atma rekoru kırdılar. Bakasetas için başlangıç çok güzel. Bunlar beni son derece mutlu ediyor takım olmak adına. Trabzonspor'un hep ilk 4'te olması gerekiyor zaten. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir ekibimiz var, adım adım nereye gideceğimizi göreceğiz. Başkan ve yönetime bize sağlıklı bir çalışma ortamı verdikleri için teşekkür ediyorum. Burası Trabzonspor, büyük bir kulüp. Trabzonspor'un hep yukarıda olması lazım" dedi.

Avcı, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, yoğun bir maç programı geçirdiklerini ve sekiz günde biri TFF Süper Kupa finali, diğeri de Beşiktaş müsabakası olmak üzere aynı oyuncu grubuyla üst üste zor mücadeleler yaptıklarını söyledi.

"Trabzonspor'un olması gereken yerler buralardır"

"Bugün dördüncülüğe geldik. Bu kısa sürede harika bir durum ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor. Kupayı almış olabilirsin, ligin liderini yenmiş olabilirsin. Bugün yine bir sınav veriyorsun. Yenilenmek ve ispat etmek zorundasın. Üç gün sonra yine aynı şekilde bir ispata çıkacağız. Oyuncularıma, camiaya, Trabzonspor camiasının şehirde hissettirdiği yüksek enerji beni son derece mutlu ediyor. Buna devam etsinler."

Avcı, bir soru üzerine, "Trabzonspor'un 17. olması normal bir sonuç değil. Trabzonspor'un olması gereken yerler buralardır. İnişler çıkışlar olabilir. Bugünkü maçın yorgunluğunu atacağız yarın. Dört gün sonraki Malatya maçına hazırlanacağız. İkinci yarı daha yeni başladı. Biz her hafta 3 puanı nasıl alırız ona bakacağız. Bu üç puanlar bizi nereye taşıyacak, onu da zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

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