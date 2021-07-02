Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasına hazırlıklı olduklarını söyledi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, adı birçok transfer haberine konu olan milli kaleci ile ilgili şöyle konuştu:

"Uğurcan ile bir saat önce konuştum. EURO 2020'de milli takımımızın en önemli oyuncularından biriydi. Kendisi şu an tatilde. Bir her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi önemli.''

Yapılan transferlerin takıma deneyim katacağını söyleyen Avcı, "Şampiyon olabilmek için her şeyi yapacağız. Transfer ettiğimiz oyuncuların yaşı değil, deneyimi önemli." dedi.

Transferler için yönetime teşekkür ederim Avcı, "Avrupa'da 4 transfer bitiren başka takım yok. Hamsik çok büyük bir oyuncu. Türk futboluna çok fazla şey katabilecek bir isim. Diğer oyuncularımız da öyle" ifadelerini kullandı.