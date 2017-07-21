Abdullah Avcı: Club Brugge maçını final olarak görüyoruz

Süper Lig'i geçen sezon Beşiktaş'ın ardında 2'nci olarak bitiren Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. İlk ayağı 26 Temmuz'da oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

NTVSpor'da yer alan habere göre Avcı, Brugge ile yapacakları maçı final olarak görüyor. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan İstanbul temsilcisi, buradan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Başakşehir, transferi böyle duyurdu

Kulübün Başakşehir'deki tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman öncesi konuşan Avcı, şunları kaydetti:

"Geçen senenin emeğini alacağımız bir final maçı olarak görüyoruz. Avrupa'da devam edebilmek için Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayıp UEFA Avrupa Ligi gruplarını cebe koymak son derece önemli. Rakibimizi canlı seyrettirdim. Ekip halinde nasıl hazırlanacağımız yönünde çalışmalar yapıyoruz. Oyuncu kadromuz ve kalitemiz genişledi. Bir tık daha yukarı atmayı hedefliyoruz"

"Visca takımda kalacak gibi plan yaptık"

"Visca takımda kalacak gibi planlarımızı yaptık. Cengiz de kalacak gibi yaptık ama ekstra bir durum ortaya çıktı. Visca şu anda son derece iyi çalışıyor"

"Şu ana kadar geçen sezon göre 8 oyuncu geldi, 11 oyuncu gitti. Şu an için transferde durduk gibi. Transfer bitene kadar hareketlilik devam edebilir. Şu an biraz da fazlalığımız var gibi. Ona göre bir planlama yapıyoruz. Takım oyununa fayda verecek oyuncular seçtik"

"Cengiz'in Roma'ya transferi

ülkemiz adına önemli"

"Cengiz, bize 10 aylık bir süreçte geldi. Roma'ya transferi ülkemiz, kulübüm adına önemli. Kendine yapacağı yatırım devam etmeli. Ben sadece ona bunu tavsiye ediyorum. Biz onun her zaman destekçisi olacağız"