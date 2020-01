Abdullah Avcı "Emre, Adebayor sakattı"

İSTANBUL-(DHA) Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında deplasmanda Hoffenheim\'a 3-1 mağlup oldukları maçın sonrası düzenlenen basın toplantısında Avrupa\'ya önem vermedikleri iddialarını kesin dille reddetti.

Avcı, \"Hoffenheim maçında çok önemli isimler sahada yer almadı. Bu kararınız, \'Abdullah Avcı, Avrupa Ligi\'ni değil, Süper Lig\'i önemsiyor\' yorumlarını beraberinde getirdi. Bu yorumlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?\" sorusuna \"Ligin 9. haftasını oynayacağız, ligin her haftasında ligin içinde olunur. Futbolcu ruhu, her maçı kazanmak ister. 22-23 değerli oyuncum var, performans olarak beğendiğim oyuncular var. Edin Visca hastaydı, Mahmut\'un maçtan önce spazmı vardı. Emre, Adebayor sakattı. Kalan birkaç oyuncu üzerinden bu yorumlar yapılıyor. Sahadaki isimler de kendi ulusal takımlarında oynayan değerli oyuncular, bu duruma böyle bakmak lazım.\" diye konuştu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig\'de pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.