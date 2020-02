Abdullah Avcı: "Arda Turan'ı sahanın içinde görmek istiyoruz, göreceğiz de"

\"Ligde inişler ve çıkışlar olacak\"



\"Enerjisi yüksek ve iyi bir rakibe karşı oynayacağız\"

\"Emre\'nin sakatlığı devam ediyor\"

\"Bu süreci doğru planlamayla geçirebiliriz\"

Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \"Arda Turan, hem bizim hem de Türk futbolunun değerli oyuncusu. Onu o performansıyla sahanın içinde görmek istiyoruz, göreceğiz de inşallah\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Atiker Konyaspor\'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Süper Lig\'de 9 haftanın geride kaldığını hatırlatarak, \"Süper Lig\'de 9 \'uncu haftayı bitirdik Cumartesi günü maç oynadık. 4 hafta maçlarımızı cumartesi günü oynayacağız. Pazar günü bir çalışma yaptık dün takım izinliydi. Haftaya bugün start verdik. Geçen haftanın kazanımıyla birlikte enerjimiz yüksek. Ama daha zor bir müsabaka bizi bekliyor\" dedi.

\"ENERJİSİ YÜKSEK VE İYİ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ\"

Atiker Konyaspor\'un enerjisinn yüksek olduğunu ifade eden Avcı, \"Enerjisi yüksek ve iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Ligin değerli takımı, hocası ve oyuncuları var Hem zihinsel hem daha doğru odaklanarak hem de planlı organize bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Bugün itibarıyla start verdik. Umarım hafta sonuna kadar enerjisi yüksek ve iyi bir rakibe karşı bir maç Cumartesi günü bizi bekliyor. Ona hazırlanıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"LİGDE İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR OLACAK\"

Ligde iniş ve çıkışların olabileceğini vurgulayan deneyimli teknik adam, \"Bu sonuçlar bazen bizimle bazen de rakiplerle ilgili oluyor. Son üç senedir şampiyonluk yarışının içindeyiz ve sonuna kadar kovalıyoruz. Bu sene de kaybetmeden erken yol alarak hareket etmek istiyoruz ama ligde her maç her rakip zor. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş maç kaybedebiliyor. Trabzon dün kendi evinde kaybedebilirdi. Galatasaray içeride kaybedebiliyor. Biz de zaman zaman kaybediyoruz. Ligde inişler çıkışlar olacak lig böyle devam edecek gibi görünüyor. Takımın bir hedefi inancı ve bir planı var\" açıklamasında bulundu.

\"EMRE\'NİN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR\"

Kaptan Emre Belözoğlu\'nun sakatlığıyla ilgili olarak da konuşan Avcı, tecrübeli oyuncunun bu hafta da takımda yer almayacağını belirtti.

Avcı, \"Emre\'nin sakatlığı devam ediyor. Bu hafta olmayacak. Adım adım takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta için hafta başında konuşsak daha sağlıklı olur. O da çok net değil. Bizde sistem aynı oyuncular değişiyor. Oyunun içinde bazen rakibe göre veya oyunun akışına göre bazen süresine göre değişebiliyor. Sistemimiz aynı şekilde devam ediyor. Orta sahada oyuncu sayımız fazla ama Emre bizim için değerli bir oyuncu. Bu sezon itibarıyla sakatlıklar yaşıyor. O olduğu zaman kalite biraz daha artabiliyor. Acele etmeden sağlıklı bir şekilde dönmesi bizim temennimiz\" ifadelerine yer verdi.

\"ARDA TURAN\'I SAHANIN İÇİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ, GÖRECEĞİZ DE\"

Arda Turan ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Avcı, \"Duygusal bir insan duygularıyla yaşadığı için problemler olabiliyor ama onu buraya yansıtmadan biz de saha dışında yaşanan bir şeyi sahanın içine çekmeden sadece 68\'e 105 sahada oyuncunun da bizimde mutlu olacağımız yer burası. Buraya odaklanmaya çalıştık. Zaten çok iyi çalışıyordu daha iyi çalışarak devam ediyor. Hepsi bizim oğlumuz evladımız. O mutluluğu yakalayacağı yer futbol sahası. Enerjisini boşaltacağı yer burası. Bize ve kendisine katkı sağlayacağı yer burası. O da bunun için gayret gösteriyor\" dedi.

Arda Turan\'ın Türk futbolunun değerli bir oyuncusu olduğuna vurgu yapan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Onun planlamasını daha yapmadık. Kendisiyle bire bir görüşmeler yapıyoruz. Sezon başı itibarıyla bizimle birlikte olamadı. Hazırlık maçı oynamadı. Çok iyi giderken bir sakatlık yaşadı. Adım adım sakatlamadan uzun süre faydalanacağımızın planlamasını yapıyoruz. Bu hafta ona göre akmadı onun için böyle bir tercih kullanmadık. Hem bizim hem de Türk futbolunun değerli oyuncusu. Onu o performansıyla sahanın içinde görmek istiyoruz, göreceğiz de inşallah.\"

\"BU SÜRECİ DOĞRU PLANLAMAYLA GEÇİREBİLİRİZ\"

Fikstür yoğunluğunun sakatlık ve yorgunluklara sebep olduğunu ancak bu süreci doğru planlamayla atlatabileceklerini belirten Avcı, \"Biz de geçen sene yaşadık. Geçen sene itibarıyla hem Şampiyonlar Lig\'i elemesi sonrasında Avrupa Ligi\'nde toplam 10 müsabaka oynadık. Kolay bir süreç değil. Yarışan takımlar tecrübeli ve olgun takımlar. Sakatlanmalar ve yorgunluklar fazla oluyor. Bizim için bu süreci doğru planlayarak geçirmek, maça odaklanmak tabii ki bir avantaj sağlıyor. Her takımın kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Avrupa liglerinde oynamak ülke adına takımın gelişimi adına son derece önemli. Sakatlanma ve seyahat riski yok. Yorgunluk riski yok. Bunları söylemek en doğrusu ve mantıklısı. Sürece bakacağız ve seyretmeye devam edeceğiz\" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı\'nın açıklamaları