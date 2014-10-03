Abdülkadir Selvi'den kendisini eleştiren Yiğit Bulut'a: Sen kimin adamısın?

Yiğit Bulut ve Abdülkadir Selvi arasındaki kavga büyüyor. Abdülkadir Selvi'nin CNNTürk'ün canlı yayınında HDP Milletvekili Altan Tan'a karşı tavrını eleştiren Yiğit Bulut'a Abdülkadir Selvi "Ergenekoncular Erdoğan'ı devirmek isterken kapatma davasında 27 Nisan muhtırasında ben yine buradayım peki Yiğit Bulut neredeydi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan Yiğit Bulut dün akşam, “Medyada AKP’nin sözcüsü gibi hareket ettiğini” söylediği Yeni Şafak Yazarı Abdülkadir Selvi’ye sert mesajlar vermişti.

Twitter üzerinden Selvi’ye yüklenen Yiğit Bulut, Abdülkadir Selvi’nin “Siyasi otoriteye yakınım” imajı vererek gazetecilik mesleğinin kalitesini ve standartlarını zorladığını iddia etti.

Abdülkadir Selvi: Yiğit sen kimin adamısın?

Yeni şafak yazarı Abdülkadir Selvi, Yiğit Bulut'a sosyal medyadan cevap verdi.



Selvi, Twitter'dan yazdığı mesajında; "Benimle Ergenekoncular uğraştı geziciler uğraştı paralelciler uğraştı şimdi de Yiğit Bulut... Eyvallah etmem Yiğit Bulut hakettiği cevabı alır.



Ergenekoncular Erdoğan'ı devirmek isterken kapatma davasında 27 Nisan muhtırasında ben yine buradayım peki Yiğit Bulut neredeydi?



Erdoğan'ı ve Erbil'i savunduğum CNN'deki programdan Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut rahatsız olmuş. Yiğit sen kimin adamısın?



Benim nüfuz ticaretine ihtiyacım yok Ak partiden önce de Yeni Şafak'taydım şimdi de Yiğit olmayan adam sen kendine bak" ifadelerini kullandı.

