Abdulkadir Selvi, Yeni Şafak yazarını eleştirdi: İmamoğlu’nun annesinin ellerinden öpüyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli’nin başörtülü kadınlara ayrımcı sözler söylediği iddiasına ilişkin kaleme aldığı yazıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesine göndermede bulunmasını doğru olmadığını yazdı.

Selvi, "Siyasetçileri eleştirebiliriz. Ama anneler, eşler ve çocuklar siyaset üstüdür. Siyasetçilere eşler, çocuklar ve anneler üzerinden göndermeler yapılmasını doğru bulmam. Ekrem İmamoğlu’nun annesine yapılan göndermeyi de o yüzden iyi karşılamadım. Dostum İsmail Kılıçarslan doğru yapmamış." görüşünü savundu.

Selvi, "Bu vesile ile Ekrem İmamoğlu’nun annesinin ellerinden öpüyorum. Hava İmamoğlu başta olmak üzere tüm anneleri saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

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