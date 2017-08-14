Abdulkadir Selvi: YAŞ kararlarında iki kriter ağır bastı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen günlerde yapılan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısıyla ilgili olarak "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Koramiral Adnan Özbal’ın getirilmesi, sürprizle karşılanmıştı. Oysa bir YAŞ üyesine göre bu durum 2 ay önceden netleşmişti. Şûra kararlarında iki kriter ağır bastı" dedi. Selvi, YAŞ kararlarında iki kriterin ağır bastığını, bu kriterlerin "FETÖ'yle kararlı bir mücadele" ve "TSK'yı FETÖ'den temizlerken ulusalcılara teslim etmeme" olduğunu söyledi.

Abdulkadir Selvi'nin "YAŞ’ta iki kriter" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Yüksek Askeri Şûra’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Koramiral Adnan Özbal’ın getirilmesi, sürprizle karşılanmıştı.

Oysa bir YAŞ üyesine göre bu durum 2 ay önceden netleşmişti. Şûra kararlarında iki kriter ağır bastı.

1- FETÖ’yle kararlı bir mücadele.

2- TSK’yı FETÖ’den temizlerken ulusalcılara teslim etmeme.

Koramiral Özbal’ın atanmasıyla birlikte Oramiral Veysel Kösele’nin 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini gönderdiği söyleniyor. Aynı şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Özbal’ın koramirallikte bekleme süresi dikkate alınmadan YAŞ’ta oramiralliğe yükseltilmesi cihetine gidilmedi. Aralık ayında yapılacak olan şûrada Adnan Özbal’ın oramiralliğe yükseltilmesi beklenebilir mi? Aralık şûrası daha çok harbe hazırlık şûrası olarak değerlendiriliyor. Beklenti Özbal’ın 2018 şûrasında oramiralliğe yükseltilmesi yönünde ama yine de siyasi irade ne der bakmak lazım.

TÜMGENERALLER BİLE VAR

Deniz Kuvvetleri'nde Komutanlığı'na korgeneralin atanması sürprizle karşılandı ama ilk uygulama değil. Deniz Kuvvetleri’nde Korgeneral A. Zeki Özak örneği var. Özak, 21 Haziran 1960 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 19 Haziran 1961 tarihinde emekliye ayrılıyor. Tarih dikkatinizi çekmiştir, 27 Mayıs’tan sonra. Koramiral rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli olan Özak, Danıştay kararıyla 30 Ağustos 1968 tarihinden geçerli olmak üzere oramiralliğe yükseltilmiş. Bir dönemler ünlü olan Danıştay paşası deyimi buradan geliyor.

Kara kuvvetleri komutanları hep orgeneral rütbesini taşımış ama korgeneral rütbeli hava kuvvetleri komutanı sayısı birden fazla. Hatta tümgeneraller var.

27 Mayıs’tan sonra ipleri ele geçiren Silahlı Kuvvetler Birliği’nin lideri İrfan Tansel, cuntanın baskısıyla tümgeneral rütbesiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getiriliyor. Ne zaman? 3 Ağustos 1960 tarihinde. Kuvvet komutanlığı sırasında cuntanın baskıyla korgeneralliğe yükseltiliyor. 27 Mayıs’ın lideri Cemal Gürsel, darbe yapmasından çekindiği için İrfan Tansel’i bir punduna getirip Washington Türk Askeri Müşavere Heyeti’ne atıyor. Darbeci, darbeciyi bilir! Bunu haber alan cunta, Türkiye sınırlarını geçmeden Tansel’in uçağını geri döndürüp Gürsel’e rağmen tekrar Hava Kuvvetleri Komutanlığı koltuğuna oturtuyor.

ÖZAYDINLI OLAYI

Demirel ise aşırı solcu olarak gördüğü Org. İrfan Özaydınlı’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getirmemek için 1976 yılında Korgeneral Cemal Engin’i Hava Kuvvetleri Komutanı yapıyor. İrfan Özaydınlı da bunun üzerine ordudan ayrılıp siyasete giriyor. CHP’den milletvekili seçilip Ecevitkabinesinde İçişleri Bakanlığı görevini üstleniyor.

Bırakın korgenerali ikinci bir tümgeneral var ki o da 1961 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan Süleyman Tulgan. Devlet Başkanı Cemal Gürsel, yurtdışı görevle pasifize ederek İrfan Tansel’den kurtulmayı planlarken Süleyman Tulgan’ı göreve getiriyor. Tulgan, 1 Haziran’da getirildiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Silahlı Kuvvetler Birliği cuntasının baskısı üzerine 18 gün içinde apar topar emekliye sevk ediliyor.

Sayılı günler Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan isimlerden biri de Korgeneral İhsan Orgun. 27 Mayıs darbesiyle oturduğu koltukta 4 Ağustos tarihine kadar kalıyor. İhsan Orgun da 69 gün yaptığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Tümgeneral İrfan Tansel’e devrediyor. Ne Tansel’miş ama!

Bu arada 1957 yılında getirildiği Hava Kuvvetleri Komutanlığında korgeneral rütbesiyle 2 yıl görev yapan Hamdullah Suphi Göker’i de hatırlatmadan geçmeyeceğim.

TSK’da hangi komutanın göreve geldiği elbette ki önemli. Ama asıl önemli olan sivil iradenin son söz sahibi olması.

15 Temmuz’da bunu bir kez daha görmedik mi?