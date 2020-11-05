Abdulkadir Selvi: Trump kazanırsa biz kazanmış, Biden kaybederse rakibimiz kaybetmiş olmayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ABD seçimlerine ilişkin olarak, "Trump kazanırsa biz kazanmış, Biden kaybederse rakibimiz kaybetmiş olmayacak" yorumunu yaptı.

Selvi, "İlk isminin Hüseyin olması ve Türkiye ile iyi ilişkileri nedeniyle Obama’nın ikinci kez seçilmesine sevinmiştik. Ama Obama’nın ikinci dönemi berbattı. Zaten Obama’nın gidiş sürecinde 15 Temmuz darbe girişimine maruz kaldık. O darbenin arkasında ABD vardı." görüşünü savundu.

Selvi, "İslamofobik bir söylemle gelen Trump’ın kazanmasına üzülmüştük. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’la güçlü ilişkiler kurdular. Trump, Halkbank davasında S-400’lerde yaptırım taleplerini savuşturdu. Ama Kudüs kararı, İsrail’le Arap dünyasının barıştırılması süreci de Trump’ın eseriydi. O nedenle Trump kazanırsa biz kazanmış, Biden kaybederse rakibimiz kaybetmiş olmayacak. Önemli olan Türkiye’nin çıkarları." düşüncesini dile getirdi.

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