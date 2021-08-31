Abdulkadir Selvi, sosyal medya düzenlemesini yazdı: Bir haberin yalan haber olduğuna kim ve nasıl karar verecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin taslağını hazırladığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak, "Bir haberin yalan haber olduğuna kim ve nasıl karar verecek? Yalan haberin kriterleri belirlenip, ilgili birimin görev ve yetkileri tanımlanacak" değerlendirmesini yaptı.

Selvi, "Sosyal medya artık bizim için bir 'milli güvenlik' sorununa dönüştü. Mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama burada hassas birkaç nokta var. Bu düzenlemenin özgürlükleri kısıtlayan bir düzenleme olmaması gerekiyor." görüşünü savundu.

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya düzenlemesinin ana omurgası ortaya çıktı. Yarın bu konuda önemli bir toplantı yapılacak. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacak.

Düzenlemenin iki püf noktası var.

1- Öncelikli olarak sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açarak mali ve hukuki muhataplık sorununun çözülmesinin üzerinde duruluyor.

2- Bir de bir haberin yalan haber olduğuna kim ve nasıl karar verecek? Yalan haberin kriterleri belirlenip, ilgili birimin görev ve yetkileri tanımlanacak."