Abdulkadir Selvi: Seçim sisteminde sürpriz olabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim sisteminde değişiklikler yapılabileceğini kaydetti. Selvi, "Görünen o ki, 2023’te yüzde 10 barajı olmayacak" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Başkanlık sisteminin yüzde 50 artı 1 üzerine inşa edilmesi ittifak sistemini getirdi. Haliyle tüm değerlendirmeleri ittifaklar arasındaki dengeye göre yapıyoruz. Ama göz ardı ettiğimiz önemli bir nokta var: 2023 seçimlerine bu seçim sistemi ve yüzde 10 barajıyla mı gideceğiz?" ifadesini kullandı.

Selvi, "AK Parti ve MHP, seçim sistemi ve Siyasi Partiler Yasası üzerinde çalışmak üzere ortak bir komisyon kurdu. Ancak Erdoğan ve Bahçeli bu konuda yetkin isimlerin önerilerini de dinliyorlar. Görünen o ki, 2023’te yüzde 10 barajı olmayacak. Yüzde 7 konuşuluyor. Yüzde 5 ihtimali ona göre daha ikinci aşamada geliyor. İttifakla seçime giren partiler için yüzde 10 barajının korunması, ittifak yapmayanlara yüzde 7 ya da 5 oranının uygulanması üzerinde duruluyor. Ama sadece bu değil. Bir sürpriz üzerinde konuşuluyor. Henüz karar verilebilmiş değil. Özellikle yüzde 1 ve 2’lik partiler için. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi üzerine odaklanmışken benim sürprizimi de düşünün istedim." değerlendirmesinde bulundu.

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