Abdulkadir Selvi: Rezerv tespit edileli 1 ay olmuş; testlerde ciddi bir sonuç alınmasa, Erdoğan 'müjde'  diye açıklama yapmazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 'müjde'ye dair ipuçlarını yazdı. Karadeniz'de rezerv tespit edildiğini yazan Selvi, "Testlerde ciddi bir sonuç alınmasa, Erdoğan 'müjde' diye açıklama yapmazdı" görüşünü savundu.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önceden haberini verdiği müjdeyi, bugün Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması şeklinde açıklayacak. O nedenle dünden beri ciddi bir faaliyet yürütülüyor. Erdoğan’ın Karadeniz’de tespit edilen doğalgaz rezervini açıkladıktan sonra doğalgazın çıkarılması için yürütülecek olan çalışmalar hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın doğalgazın bir an önce çıkarılarak üretime yansıtılmasını istediği söyleniyor." ifadesini kullandı.

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