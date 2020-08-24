Abdulkadir Selvi: “Özlenen devlet nerede?” diye sorarlarsa, “Giresun Dereli’de, o kepçenin içinde” diyeceğim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 6 kişinin öldüğü sel felaketinin yaşandığı Giresun'a giderek mahsur kalan vatandaşlara kepçe ile ulaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli için, "o kepçedeki üç bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler" dedi. Selvi, "Özlenen devlet nerede?' diye sorarlarsa, “Giresun Dereli’de, o kepçenin içinde” diyeceğim" ifadesini kullandı.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 2'si jandarma 6 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. 11 kayıp vatandaş ise aranıyor. Felaketn yandığı alana giden üç bakan, yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerinde ulaştı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Hürriyet yazarı Selvi, bakanların bu görüntülerini bugünkü köşesine taşıdı. Selvi şunları kaydetti:

İlk gördüğümde bana “İşte devletimiz bu” dedirten görüntüden söz ediyorum. Hani Nâzım Hikmet, “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin” diyor ya, o kepçedeki üç bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler. Ayaklarında çizme, ne koruma var, ne protokol, operatörün kepçesine binip vatandaşın ayağına giden üç bakan. İşte özlediğimiz devlet bu. Bravo üç bakana. Bize bunu yaşattıkları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yürekten teşekkür ediyorum. Bana “Özlenen devlet nerede?” diye sorarlarsa, “Giresun Dereli’de, o kepçenin içinde” diyeceğim.

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