Abdulkadir Selvi: Muharrem İnce, 29 Ekim'den sonra 'manifesto' yazacak, kurucular kurulu listesinin hazırlıkları da başlayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "100 Günde Memleket Hareketi" başlatan CHP'li Muharrem İnce'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra 'manifesto' yazacağını ve kurucular kurulu listesinin hazırlarının da başlayacağını yazdı.

Muharrem İnce'nin, "Millet hem iktidardan hem de muhalefetten rahatsız. Gençler gelecekten umutsuz" değerlendirmelerinde bulunduğunu aktaran Selvi, şunları kaydetti:

"Manifestonun yazımının yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor. Yeni yılla birlikte yine Türkiye’ye bir mesaj verecek. Peki bu hareket siyasi partiye dönüşecek mi? 'Siyasi parti olup olmayacağımıza millet karar verecek' dedi. 81 il ve büyük ilçeleri gezdikten sonra parti kurup kurmamaya karar vereceklerini söyledi. Onun için bir 'kurucular kurulu' belirleyecekler."

"Deneyimli bir siyasetçi olarak iyi eğitimli insanlardan bir kurucular kurulu kurmak istiyorum"

İnce'nin, "Kısır çekişmelerden uzak olacağız. Yeni bir siyaset tarzı. Yeni bir siyaset dili ve yeni siyasi kadrolarla ortaya çıkacağız" değerlendirmesini aktaran Selvi, devamında şöyle yazdı:

"Muharrem İnce sürekli olarak, 'yeni bir siyaset' vurgusunu yapınca, CHP’de yıllardır birlikte siyaset yaptığı arkadaşlarının yeni siyasi harekette yer alıp almayacaklarını sordum. Önce 'Bu hareket bir küskünler hareketi değil. Bu hareket bir Muharrem İnce hareketi değil' deme gereği duydu. Eski siyasilerle ilgili soruma gelince, ona 'Yeni isimler olacak' diye yanıt verdi. Muharrem İnce birlikte siyasi hareket başlattığı isimleri, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımlıyor. 'Deneyimli bir siyasetçi olarak iyi eğitimli insanlardan bir kurucular kurulu kurmak istiyorum' diyor.