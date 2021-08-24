Abdulkadir Selvi: Muhalefetin mülteciler konudaki tepkisi, uluslararası zeminde iktidarın elini de güçlendirebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Yabancı mülteciler artık Türkiye’nin hassas sinir uçlarından biri oldu. O nedenle muhalefet kaşıdıkça kaşımaya çalışıyor. Muhalefetin bu konudaki tepkisi, uluslararası zeminde iktidarın elini de güçlendirebilir.” görüşünü savundu.

Selvi yazısında, “Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 'Ben koalisyon ortağımız olduğu zamanlarda Erbakan’dan çok yararlandım. Yabancılar bizden istemediğimiz bir talepte bulundukları zaman, ‘Biliyorsunuz biz koalisyon hükümetiyiz. Bizim Erbakan diye bir ortağımız var. O bunu kabul etmez. Hükümeti yıkar. Siz bizim hükümetimizin yıkılmasını mı istiyorsunuz’ derdim. Önerilerini geri çekerlerdi' derdi. Ama bizim muhalefet bunu Erdoğan’ın dediği gibi 'yalan terörü' noktasına getiriyor." düşüncesini dile getirdi.