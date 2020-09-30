Abdulkadir Selvi: Muhalefetin ilk turda Erdoğan’ı yenilgiye uğratabilmesi için daha çok çalışması gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın son araştırmasının verilerini yorumladı. Selvi, "Muhalefetin ilk turda Erdoğan’ı yenilgiye uğratabilmesi için daha çok çalışması gerekiyor" görüşünü savundu.

Selvi, "Anketlerde partilerin oy oranı veriliyor ama değerlendirmeler ‘cumhur ittifakı’ ve ‘millet ittifakı’ olarak yapılıyor. Optimar’ın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 41.4 olarak yer alıyor. MHP ise 9.5’e ulaşıyor. AK Parti ve MHP’nin oyları toplandığında ise 50.9’a ulaşıyor. Bu verilere göre ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. CHP’nin oylarını hem parti olarak verip hem de ‘millet ittifakı’ olarak değerlendireceğim. CHP’nin oyları bir süredir yüzde 25’in altında. Başarılı bir kurultay yapmasına rağmen CHP’de kısmı bir gerileme gözleniyor. Optimar’ın araştırmasında CHP’nin oyları yüzde 23.8 olarak yer alıyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti, eylül ayı araştırmasında 9.3 olarak yer alıyor. Parti ağustos araştırmasında ise 9.8 olarak çıkıyordu. Meral Akşener, ağustos ve eylül aylarında iyi bir çıkış yakalamıştı ama kurultayın ardından yaşanan iç tartışmalar partiyi etkilemiş gözüküyor.

Cumhur ittifakının oy oranı 50.9 olduğuna göre millet ittifakının oy oranı da yüzde 49.1 olmuştur deme kolaycılığına kaçmayacağım. Çünkü yüzde 1’in dahi önemli olduğu yeni sistemde hesaplama yaparken DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oy oranlarını da dikkate almak gerekiyor. DEVA Partisi’nin 1.5, Gelecek Partisi’nin ise yüzde 1 olarak gözüktüğü araştırmada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve görünmez ama güçlü ortak HDP’nin oy oranları toplandığında ‘millet ittifakı’nın oy oranı yüzde 44.7’ye ulaşıyor. Muhalefetin ilk turda Erdoğan’ı yenilgiye uğratabilmesi için daha çok çalışması gerekiyor."

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