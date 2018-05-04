Abdulkadir Selvi: Meral Akşener'in hamlelerini dikkatlice izlemekte yarar var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin, yaptığı hamlelerle muhalefet blokunu şekillendirdiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "Siyasette her şey mümkün hiçbir şey imkansız değil” ifadesine atıfta bulunan Selvi, "Meral Akşener’in hamlelerini dikkatlice izlemekte yarar var" dedi.

Selvi, "Meral Akşener'in siyasi manevraları" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2018) yazısında şu ifadeye yer verdi:

"Yine de ”Sen CHP’yi pek tanımazsın. O nedenle yine de ihtiyatlı ol. Açıklanana kadar kesin bir dil kullanma”diye uyaranlar da yok değildi. Ama Muharrem İnce’nin adaylığı sadece resmi olarak ilan edilmenin ötesinde neredeyse kesinleşmiş gibiydi. Hatta salona asılacak posterler bile hazırdı. "Türkiye’ye güvence Muharrem İnce" sloğanı ile yola çıkıyor.



"CHP milletvekilleri bugün saat 09.30’da Türkiye Barolar Birliği’ne ait Litai Oteli’nde basına kapalı olarak toplanacaklar, Cumhurbaşkanı adayının ismi imzaya açılacak. Orada Kemal beyin kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra saat 10.00’da hemen yan taraftaki Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonuna geçilecek. Kemal bey kürsüye çıkıp CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Daha doğrusu Muharrem İnce’nin ismini ilan edecek. Muharrem İnce’nin aday gösterilmesiyle birlikte CHP, partili bir adayla seçim yarışına girmiş olacak. Böylece CHP kendi oylarını bloke edecek.