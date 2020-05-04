Abdulkadir Selvi: Küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe, restoran gibi hizmet veren yerler mayıs ayında açılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu’nda normalleşme adımlarının görüşüleceğini yazdı. Selvi, Küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerlerin mayıs ayında açılacağını öne sürdü.

Selvi yazısında oteller, camiler ve uçuşların haziran ayında açılacağını belirtti.

Selvi, “Bugünkü Bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yaş ve üstündekilere dönük bir açıklama yapması bekleniyor. 21 Mart’tan bu yana dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler için kısmı rahatlama getiriliyor.” Ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın