Abdulkadir Selvi: İyi Parti, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sesini çıkarmıyor ama ortak aday olmasına sıcak baktığını zannetmiyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ""İyi Parti Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına sesini çıkarmıyor. Ama Millet İttifakı’nın ortak adayı olmasına sıcak baktığını zannetmiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu ile seçimi kazanabileceklerini düşünmüyorlar" görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını ön plana çıkararak usta bir taktik kullandı. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun isminin geri plana düşmesini sağladı. İkinci olarak her kim Cumhurbaşkanı adayı olsa seçime kazanamasa gözünü CHP Genel Başkanlığına diktiği için, Ekrem İmamoğlu’nun oradan da önünü kesmiş oldu. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, “Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar” sözünü yabana atmamak lazım." düşüncesini dile getirdi.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"HDP; Millet İttifakı’na girmeyecek"

Lütfü Savaş tam 12’den isabet ettirdi. Çünkü parti kapatma konusunda destek bulmak için ABD’de temaslarda bulunan HDP heyetinin kulağına Millet İttifakı’nın ortak adayını desteklemelerinin fısıldandığı söyleniyor. O nedenle HDP; Millet İttifakı’na girmeyecek. Dindar Kürt oylarının AK Parti’ye gitmesini önlemek için seçimlere ayrı girecek. Ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak, millet ittifakının ortak adayına destek verecek.

"Kılıçdaroğlu ile seçimi kazanabileceklerini düşünmüyorlar"

Tabii bu ortak aday Kılıçdaroğlu olacak mı? 2023 seçimlerine giderken muhalefeti en çok Cumhurbaşkanı adaylığı konusu zorlayacak. İyi Parti Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına sesini çıkarmıyor. Ama Millet İttifakı’nın ortak adayı olmasına sıcak baktığını zannetmiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu ile seçimi kazanabileceklerini düşünmüyorlar. Eğer Kılıçdaroğlu bir dayatma içine girerse ortak aday formülü suya düşebilir. O zaman Kılıçdaroğlu sadece CHP’nin adayı olur.

Yıpranmamış AK Partili isimlerle dirsek teması kurduğuna göre Kılıçdaroğlu’nun da ortak adaylık konusunda emin olduğunu zannetmiyorum.