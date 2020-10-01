Abdulkadir Selvi: İyi Parti’de kritik 24 saat, Akşener iki ateş arasında

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kurultayda 'oy verilmeyecek' listesiyle tartışmaların yaşandığı İyi Parti'de bugün grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile GİK seçiminde yapılacağını belirtti. Genel Başkanı Meral Akşener'in iki 'ateş' arasında kaldığını öne sürdü.

Selvi, "Kurultay öncesi iyi bir hava yakalayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultaydan aldığı rüzgârla yelkenlerini doldurmayı beklerken, tam aksi bir durumla karşı karşıya kaldı." görüşünü savundu.

Selvi, "Meral Akşener’in çarşaf listesinde yer alan isimlerin çizilmesi için teşkilat başkanı Koray Aydın’ın çıkardığı liste partiyi karıştırdı. Koray Aydın aralarında Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Yavuz Temizer, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Cesur, İsmail Koncuk gibi isimlerin yer aldığı 10 kişinin çizilmesini istedi. Başarılı da oldu. Koray Aydın başardı ama İYİ Parti kaybetti. Çünkü parti kurultaydan bu yana kaynıyor. Çünkü ismi çizilenler İYİ Parti’nin merkez sağ kanadını oluşturuyordu. Meral Akşener de partiyi merkeze çekmek için bir hamle yapmıştı. Hatta Kürt ve Zaza açılımıyla CHP ve HDP’nin içinde yer alacağı ittifak için partiyi hazırlamanın çabası içindeydi. Ancak Koray Aydın’ın liste darbesi hesapları altüst etti. Aralarında 20’ye yakın milletvekilinin de bulunduğu bir grup, Koray Aydın’ın kellesini almak üzere harekete geçti." ifadesini kullandı.

Selvi, "Bugün İyi Parti’de iki kritik seçim yapılacak. 1) Sabah Meclis’te grup başkanı ve başkanvekillikleri için seçim yapılacak. 2) Öğleden sonra ise GİK toplanacak. Koray Aydın, feragat etmediği ve yeni dönemde de teşkilat başkanlığı görevine getirildiği takdirde partideki krizin büyümesi söz konusu. Meral Akşener iki ateş arasında. Sorunların sosyal medyaya taşınmasından dolayı canının sıkkın olduğu söyleniyor. Ama Koray Aydın’ın liste darbesinin asıl hedefinin kendisi olduğunu görecek kadar da tecrübe sahibi. Bugün Akşener’in liderliği yeniden test edilecek. Masaya yumruğunu vurmayı mı, yoksa orta bir yol bulup yoluna devam etmeyi mi tercih edeceğini göreceğiz." düşüncesini dile getirdi.

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