Abdulkadir Selvi: İş dünyası artık konuşuyor, Erdoğan ile görüşmede “İş adamları yatırım yapmaktan korkuyor” diyebiliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, iş dünyasının konuşmama sorununu aştığını ve TOBB'un düzenlediği ekonomi şûrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "İş adamları yatırım yapmaktan korkuyor” dediklerini aktardı.

Selvi yazısında, "TOBB’un düzenlediği ekonomi şurâsından sonra bazı işadamlarının '2003-2004’teki Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık. 2003-2004’teki havayı kokladık' dediklerini aktarmıştım. İş dünyasının bir sorunu vardı. Konuşmuyorlardı. Ama artık konuşuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede 'İş adamları yatırım yapmaktan korkuyor' diyebiliyorlar. Erdoğan’ın 'Ben yatırımları destekleyen bir cumhurbaşkanıyım. Neden yatırım yapmaktan korkuyorlar?' diye sorması üzerine, 'Siz yatırımları destekliyorsunuz. Sizden kaynaklanan bir korku yok. Tam aksine, siz teşvik ediyorsunuz. Ama bazı kurumlar iş dünyasının üzerinde Demokles’in kılıcı gibi. Onlardan çekindikleri için yatırım yapmıyorlar' diyorlar. Erdoğan bunun üzerine, 'Hazine ve Maliye Bakanı ile Adalet Bakanı sizinle toplantı yapacaklar. Ona göre hazırlığınızı yapın' diyor." ifadesini kullandı.