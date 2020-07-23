Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Ayasofya'daki cuma namazında olmayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ayasofya’nın açılışı nedeniyle cuma günü İstanbul’da tarihi bir ana tanıklık edilecek ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o tarihte İstanbul’da olmayacak. İmamoğlu, Ayasofya’nın açılışı nedeniyle özel davetlilerin katılacağı cuma namazında Ayasofya’da olmayacak. İmamoğlu’nun cuma namazını Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde kılacağı söylendi." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Ayasofya’ya kim gidiyor, kim gitmiyor diye bir çetele tutma peşinde değilim. İsteyen gider, istemeyen gitmez. İsteyen cuma namazı kılar, istemeyen kılmaz. Benim yaptığım sadece tarihe tanıklık etmek. Zaten gazetecinin görevi de bu değil mi? 86 yıl sonra Ayasofya cami olarak ibadete açılıyorsa, sınırlı sayıda cuma namazı da Ayasofya’da olacaksa 'Ekrem İmamoğlu da gidiyor mu' diye sormak benim görevim. Ayrıca İmamoğlu, Eyüp Sultan Camisi’nde Yasin okuyan, cuma namazı kılan bir siyasi figür olarak öne çıkmıştı. Yerel seçimlerde de muhafazakârlardan oy almayı başarmıştı. O nedenle İmamoğlu’nu merak ediyorum. Tunceli’nin Komünist başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu olsa sormazdım." görüşünü savundu.

Selvi, "Ekrem İmamoğlu’nun Ayasofya’nın açılışına katılmayacağı, Ankara’da Lozan’la ilgili bir toplantıya katılacağı haberleri üzerine İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’u aradım. İmamoğlu’nun Ayasofya’nın açılışına davet edilip edilmediğini sordum. 'Davet edilmedik' dedi. İmamoğlu’nun cuma namazını Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde kılacağını söyledi. Lozan’la ilgili bir program olduğunu ama İmamoğlu’nun katılımının pek mümkün görünmediğini söyledi. İmamoğlu’nun Lozan toplantısına katılmayacağı izlenimi edindim. Daha çok CHP kurultayı için Ankara’ya gelen delegelerle temas halinde olacak. Ama Büyükşehir Belediyesi Ayasofya’nın açılışında bir sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem almış. Murat Ongun’la görüştükten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçtim. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’a davetiye gönderildiğini söylediler. Murat Ongun’la konuştuğumuzda davetiye henüz ellerine ulaşmamıştı." ifadesini kullandı.

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