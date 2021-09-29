Abdulkadir Selvi: Hep söylüyorum, Kılıçdaroğlu’nu hafife almayın diye

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ne zaman ki Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdi, denklem değişti. Hep söylüyorum, Kılıçdaroğlu’nu hafife almayın diye. 7 Aralık 2020 tarihi bir dönüm noktası oldu." düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin sataşması üzerine, “Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı size kim söyledi?” çıkışını yaptı. CHP lideri o günden bu yana yaptığı hamlelerle önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu minder dışına itti, sonra Akşener’in aday olmayacağını açıklamasını sağladı. Akşener için geçerli değil ama İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığının son ana kadar masada olduğunu düşünenlerdenim." görüşünü savundu.

"Muhalefet cephesinde üçüncü isim arayışı sürüyor, temasların içinde yer alan isimlerden biri de Kılıçdaroğlu"

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adaylığında ibre Kılıçdaroğlu’na dönmüş durumda ama muhalefet cephesinde üçüncü isim arayışı sürüyor. Hatta bu konudaki temasların içinde yer alan isimlerden biri de Kılıçdaroğlu. Çünkü bir süredir Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bazı görüşmeleri tek başına yürüttüğü, kritik gelişmelerin Kılıçdaroğlu’nda toplandığı, yakın ekibiyle dahi paylaşmadığı söyleniyor. Muhafazakâr ve Kürt seçmenini de oyunu alabilecek bir isim üzerindeki arayışlar sona ermiş değil."