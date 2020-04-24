Abdulkadir Selvi: HDP'li Sancar, Bahçeli’nin dahi dikkatle takip ettiği bir konuşma yaptı; bu dile ihtiyaç var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan Özel Oturumu'nu takip eden Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dahi dikkatle takip ettiği bir konuşma yaptığını dile getirdi.

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Selvi, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Meclis’in 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmaya da dikkat çekmek istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dahi dikkatle takip ettiği bir konuşma yaptı. HDP’lilerin klasik konuşmalarından farklıydı. Birinci meclisi oluşturan ruhu anlattı. 'En güçlü Meclis’in yüzüncü yılını en zayıf Meclis’te kutluyoruz' gibi esaslı eleştirilerde de bulundu. Ama bunu yaparken Kandil’e, İmralı’ya selam çakan bir dil kullanmadı. Tam aksine hukuk profesörü Mithat Sancar birikimini konuşturdu. Bu dile ihtiyaç var." görüşünü savundu.

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