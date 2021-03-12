Abdulkadir Selvi: HDP kapatılsa ne olacak ki, zaten yedek partisi hazır, Meclis’te bir milletvekili ile temsil ediliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “HDP’nin kapatılması konusunda yapılan tartışmalarda bir noktanın gözden kaçırıldığını düşünüyorum. HDP kapatılsa ne olacak ki? Zaten HDP’nin yedek partisi hazır. Hem de Meclis’te 1 milletvekili ile temsil ediliyor. Demokratik Bölgeler Partisi’ni kastediyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Selvi yazısında, "24 Haziran 2018 seçimlerinde Diyarbakır’dan HDP milletvekili seçilen Salihe Aydeniz, seçimlerden sonra istifa ederek DBP’ye geçti. Salihe Aydeniz aynı zamanda DBP’nin Eş Genel Başkanlığı’nı yürütüyor. Şimdiye kadar HDP siyasetini temsil eden 7 parti kapatıldı. Ama aynı doğrultudaki partiler kimi zaman isim, kimi zaman da sadece bir harf değişikliği yaparak yollarına devam ettiler. Paris’teki Kürt konferansına katıldıkları için SHP’den ihraç edilen Ahmet Türk ve arkadaşları HEP’i kurdular. O dönemde Ahmet Türk’ün, SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal’a, 'Bize birtakım cezalar vereceğiniz belli. Ama bizi ihraç etmeyin. Koparsak iş başka yerlere gider' dediği ifade edilmişti. Ama ihraç edildiler. HEP’le başladılar. HEP kapatıldı. DEP oldu. Bu arada bir de ÖZDEP denemesi yapıldı. DEP kapatıldı HADEP oldu. HADEP kapatıldı, DEHAP oldu. Sonra DTP geldi. Şimdi HDP’nin kapatılmasını tartışıyoruz. Ama her kapatma ile mağduriyet algısı oluştu. Her kapatmadan sonra daha güçlü bir şekilde geri döndü." düşüncesini dile getirdi.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı DBP yedek tutuluyor. HDP kapatılsa ne olacak? Oy veren kitlenin oy kullanması da yasaklanacak mı? HDP’nin 56 milletvekili var. Kapatmaya neden olan birkaç milletvekilinin milletvekilliği düşse dahi kalanlar aynı gün DBP’ye geçmeyecek mi? Türkiye için kader seçimi olan 2023 seçimlerine girmeyecekler mi?"