Abdulkadir Selvi: FETÖ'cüler hâlâ aktif, 'Başçalan' hesabının IP numarası üzerinden...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 17-25 Aralık döneminde yolsuzluk iddiasıyla ses tapeleri yayınlayan 'Başçalan' adlı Twitter hesabıyla ilgili olarak "İddianamede bu hesapların hükümeti düşürmek için operasyon yapan FETÖ’cü savcılar tarafından nasıl etkin bir şekilde kullanıldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor" dedi. Selvi, sözlerinin devamında "15 Temmuz’a rağmen FETÖ’cüler hâlâ aktif. ’Bascalan’ hesabıyla ilgili resmi yazışmalarda yer alan IP numarası üzerinden dezenformasyon yapmaya kalkıştılar" iddiasını ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin "FETÖ’nün hesapları ve devletin istihbaratı" başlığıyla yayımlanan (4 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimiyle eşzamanlı olarak devreye soktuğu, ‘bascalan’, ‘haramzadeler’, ‘bilaloglan’ ve ‘Fuat Avni’ hesaplarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı 17-25 Aralık operasyonundan hemen önce açılmış. Bir kısmı ile 2014 yılı Ocak-Şubat aylarında devreye sokulmuş.

Emniyet istihbarat, ‘bascalan’ hesabıyla ilgili MİT’e iki isim bildirmiş; Turkcell Superonline tarafından 17.04.2014 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderdiği yazıdan önce.

Bunlar, karı-koca profesör olan iki Türk vatandaşı. Ancak bu süre zarfında ABD’ye kaçmışlar. Şimdi faaliyetlerini orada sürdürüyorlar. Belli ki bir sızma olmuş, istihbarat birimleri içindeki FETÖ’cüler tarafından kaçmaları yönünde ‘tüyo’ verilmiş.

Turkcell tarafından ‘bascalan’ hesabıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na iletilen aşağıdaki bilgiler net.

IP No: 212.57.8.226

Adres: Emniyet Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı No:118 Çankaya

Kontak: M.B.

İrtibat: 90/505. 366.10.10

18 Mart 2014 tarihinde,13.40-14.00 saatleri arasında 90.505.366.1010 numaradan Emniyet İstihbarat’a ait IP adresinden ‘bascalan’ hesabıyla irtibat kuran Emniyet İstihbarat görevlisinin ismi resmi yazışmalarda Mesut Biçer olarak yer alıyor? Mesut Biçer, FETÖ’den ihraç edilmiş.

Bu arada bir şey daha fark ettim.

15 Temmuz’a rağmen FETÖ’cüler hâlâ aktif. ’Bascalan’ hesabıyla ilgili resmi yazışmalarda yer alan IP numarası üzerinden dezenformasyon yapmaya kalkıştılar.

1- “Bascalan” hesabına girilen 212.57.8.226 No’lu IP bloğuna ait 6 adet domain name (alan adı) bulunuyor ama aralarında 212.57.8.226 No’lu IP numarası yok.

2- Ayrıca iddia edilen IP numaraları, ‘bascalan’ hesabının açıldığı tarihle uyuşmuyor. Kimi çok önceden açılmış kimi daha sonra.

3- Yetmedi, verdikleri IP numaralarının üzerinde değişik tarihlerde oynandığı tespit edildi.

A- Birinci IP adresi 12.09. 2002 yılında kullanılmış, 14.04.2016 yılında ise güncelleme yapılmış.

B- İkinci IP adresi 08.04.2005 yılında açılmış, 19.01.2016 yılında güncellenmiş.

C- Üçüncü IP adresi 16.03.2012 tarihinde açılmış, aynı gün güncellenmiş.

FETÖ’ye karşı verilen mücadeleye rağmen bunların pes etmeye niyetleri yok. Hâlâ operasyon peşindeler.

'Basçalan' hesabını kullanan savcı

Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 25 Aralık iddianamesinde, ‘bascalan’ ve ‘haramzade’ hesapları hakkında çok önemli bilgiler yer alıyor. Bu hesapların hükümeti düşürmek için operasyon yapan FETÖ’cü savcılar tarafından nasıl etkin bir şekilde kullanıldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor.

İddianamede, 17-25 Aralık sürecinden sonra Gülen cemaatinin hükümeti düşürmek için uğraştığı belirtilerek, “Sosyal medya platformu olan Twitter’da ‘başçalan’ ve ‘haramzade’ ismiyle açılan iki hesaptan örgüt üyelerinin usulsüz olarak elde ettiği ses kayıtlarını seri olarak yayınladıkları ve oluşturulan ortamda hükümetin düşmesine yönelik baskı kurdukları tespit edildi” deniliyor. Peki bu hesaplardan yasadışı dinlemeleri yayınlatan savcılar kimlermiş?

Yurtdışına kaçırılan FETÖ savcısı Muammer Akkaş’ın ismi yer alıyor.