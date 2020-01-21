Abdulkadir Selvi 'FETÖ'nün siyasi ayağı' iddiasında ısrarcı: Bahçeli’nin dilinin altında bir bakla var ama ne?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’na ilişkin bir bilgisi olduğu görüşünü bugün de paylaştı. Selvi, “CHP, FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasını isterken herhalde keseri kendi ayağına vurmayı amaçlamadı. Onların kastı, FETÖ’nün siyasi ayağını gündemde tutan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi sıkıştırmak. Bir adım ilerisinde ise MHP ile AK Parti’nin arasını açıp ‘cumhur ittifakı’nı çatlatmak” görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Abdulkadir Selvi: Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ ile ilgili bir bildiği mi var?

Selvi, “Bahçeli, CHP’nin teklifinin peşine takılmayacaklarını söylemekle bu hamleyi boşa çıkardı. Ama tartışmayı ileri bir noktaya taşıdı. Yurtta sulh konseyinin sivil ayağını gündeme taşıdı. Bahçeli’nin neyi kast ettiğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ne Kılıçdaroğlu gibi AK Parti’yi ne de Erdoğan gibi CHP’yi kast ediyor. Bahçeli’nin dilinin altında bir bakla var ama ne?” düşüncelerini dile getirdi.

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Selvi dünkü yazısında da ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasına katılan Bahçeli'nin "Bize yetki versinler ortaya çıkaralım” açıklamasını anımsatarak, "Darbeciler 27 Mayıs’ta olduğu gibi doğrudan kendileri mi yönetecekti, yoksa sivillerden oluşan bir hükümet mi teşkil edeceklerdi? Bahçeli’nin bu sorusu o açıdan önemli. Bahçeli yoksa cevabını bildiği bir soru mu soruyor?" ifadelerini kullanmıştı.