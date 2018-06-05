Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın Diyarbakır'da verdiği mesaj durumu ciddi gördüğü anlamına geliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da verdiği, ”Bu dava hepimizin davasıdır. Bu davaya destek verirsek beraber kazanırız. Yok destek vermezsek hepimiz kaybederiz” mesajının "Durumu ciddi görüyor" anlamına geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın Diyarbakır'da Kürtlere verdiği mesajları değerlendiren Selvi bugünkü (5 Haziran 2018) köşesinde şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Diyarbakır ziyareti sırasında verdiği mesaja gelince...

1- Erdoğan, AK Parti döneminde Kürt sorununun çözümünde yapılanları güçlü bir dille hatırlattı.

“Analar ağlamasın diye demokratik açılımı, Milli Birlik ve Kardeşlik projesini, çözüm sürecini biz devreye aldık” dedi.

2- PKK’nın Kürt sorununu çözmek gibi bir planının olmadığını, tam tersine şimdiye kadar iyi niyet ve samimiyetle başlattıkları çözüm süreçlerini sabote ettiğini söyledi.

“Hamdolsun Kürt sorununu çözmeyi başardık. 2018’in Türkiye’sinde Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Eskinin Türkiye’si Kürtleri bir sorun olarak görüyordu.Şimdi Kürt sorunu yok, terör sorunu var” diye konuştu.

3- İslamcılık kartını sahaya sürdü. İftarda sarığıyla, cübbesiyle mollaların verdiği görüntü bunu tamamlıyordu. Erdoğan, ”Bunların yakından, uzaktan İslam’la bir alakası var mı? Bunlar ateist, bunlar dinsiz. Kuzey Suriye’de ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Neymiş Kürt’müş. Onların Kürtlükle alakası yok. Onları George idare ediyor” diyerek PKK ile Kürtlerin arasına set çekmeye çalıştı.

Erdoğan, Diyarbakır’da şimdiye kadar pek tercih etmediği bir uyarıda bulundu. ”Bu dava hepimizin davasıdır. Bu davaya destek verirsek beraber kazanırız. Yok destek vermezsek hepimiz kaybederiz” dedi.

Demek ki Erdoğan durumu ciddi görüyor.