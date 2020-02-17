Abdulkadir Selvi: Erdoğan ülkenin en güçlü insanı ama açtığı dava sonuçlanamıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ülkenin en güçlü insanı’ olmasına karşın Selam-Tevhid’e karşı açtığı davanın 4 yıldır sonuçlanmadığını belirtti.

Selvi, “ 2016 açılan dava, hâkim ve savcıların yargılaması Yargıtay’da yapıldığı için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde devam ediyor. Ama FETÖ’cü hâkim ve savcıların bir kısmı firari olduğu için her yakalananla birlikte dosyaya yeni bir bilgi giriyor. Ama daha da önemlisi, FETÖ’cü hâkim ve savcılar özellikle davanın uzaması için ellerinden gelen tüm imkânları kullanıyorlar” görüşünü savundu.

Selvi, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasını başlatan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a yönelik, “İlker Paşa, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan başlayıp Genelkurmay Başkanlığı’ndan ayrılmasına kadar devam eden süreçte FETÖ’yle değil, Erdoğan’la mücadele etti. Ama belli ki burnunun ucundaki FETÖ’cüleri görememiş.” ifadelerini kullandı.

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