Abdulkadir Selvi: Erdoğan şaşırtıcı bir kabine kuracak, önemli iş adamlarının isimleri konuşuluyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "şaşırtıcı" bir kabine kuracağını, kulislerde "bazı önemli bürokratların ve iş insanlarının isimlerinin konuşulduğunu" ileri sürdü.

"Bazı bakanların ilk kez kamuoyunun önüne çıkacağı söyleniyor. O nedenle sürprizleri olan ama siyasi değil, daha çok teknokrat yönü ağır basan bir kabine olması bekleniyor" diyen Selvi, "Bakanlık kulisleri ve yeni kabinenin yapısı" başlığıyla yayımlanan (26 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan hem yeni kabineyi hazırlıyor, hem de seçimlerde oy kaybeden partisi üzerinde çalışıyor. Kamuoyu araştırma kuruluşlarına seçimlerdeki düşüşün röntgenini çeken çalışma yaptıracak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece röntgen sonuçlarıyla yetinmeyip, AK Parti’yi tam teşekküllü bir check-up’a sokacak gibi gözüküyor."