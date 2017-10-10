Abdulkadir Selvi: Erdoğan, milletvekillerine milliyetçiliği 'Rabia' ile anlattı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda görüştüğü milletvekillerine milliyetçiliği anlattı. Selvi, toplantıda AKP ile MHP'nin yakışlamasıyla milliyetçi söylemlerin arttığı konusunun gündeme gelmesiyle Erdoğan'ın parti tüzüğüne giren 'Rabia'yı tek tek saydığını belirterek "Tek millet demek milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Tek bayrak demek, bayrağı sevmek milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Tek vatan demek, vatanını sevmek milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Tek devlet demek, devletin birlik ve bütünlüğünü korumak milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Bizim milliyetçiliğimiz budur arkadaşlar" diye yanıt verdiğini aktardı.

Abdulkadir Selvi'nin "Cumhurbaşkanı milliyetçiliği nasıl anlattı" başlığıyla yayımlanan (10 Ekim 2017) yazısı şöyle:

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AK Parti’nin Afyon kampına, ‘yenileşme’ damgasını vurdu demiştik. Milletvekilleriyle yapılan istişarelerde ise ‘normalleşme’ vurgusu ön plana çıkıyor. “Biz haklarımızdan taviz vermeyelim, haklarımızı koruyalım ama ilişkilerde bir normalleşme olmalı” deniliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç yıl aradan sonra katıldığı Afyon kampını dolu dolu

geçiriyor. Açılış ve kapanış konuşmalarından ayrı olarak milletvekilleriyle birebir

görüşmeler yapıyor. Randevu talebinde bulunan 20’ye yakın milletvekili ile görüşüyor. Milletvekillerini dinleyip notlar alıyor, sorularını yanıtlıyor. Başbakan Binali Yıldırım ise ikinci gün Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte milletvekilleriyle istişare toplantısı yapıyor. Milletvekillerinin sorularına kimi zaman kendisi cevap veriyor, kimi zaman ilgili bakanın yanıtlamasını istiyor. Afyon kampından sonra konuştuğum milletvekilleri memnundu. “Hava olumluydu. Çok yararlı oldu”dediler. Toplantıya Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik’in davet edilmesi olumlu karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Herkesi kucaklayacağız” diyerek yeni dönemin işaretini veriyor.

Afyon kampında beklendiği gibi ön plana çıkan konulardan biri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu oluyor. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt arasında bir gerginlik yaşanıyor. Kurt’un, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Kerkük Kürtler tarafından işgal edildi’ dedi. Bu doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor. Bu bilgi ve belge neredeyse bize gösterilsin” şeklindeki sözlerine Selçuk Özdağ “Toplantı bitsin sana öğreteyim, o belgeleri sana göstereyim” diye karşılık veriyor. Musul ve Kerkük hakkındaki tarihi kaynaklar üzerinde devam eden tartışma medeni bir şekilde sonuçlandırılıyor.

Barzani cevabı

Barzani’ye yönelik eleştirilerin gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlara kulak asmayın. Biz onlara son ana kadar her türlü yardımı yaptık. Maaş veremeyecek hale geldiklerinde maaşları biz ödedik. Ama onlar böyle önemli bir kararı alırken bizimle konuşmadılar” diyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Cuma gününe kadar gizli diplomasi yürüttük. Ama bizi dinlemediler” diye konuşuyor. Her iki açıklamada da derin bir aldatılmışlık duygusu seziliyor.

Bölge milletvekillerinden biri ikili görüşmede, “Siz Kürt sorununun çözümü konusunda iki önemli adım attınız. Biri çözüm süreciydi. Ama bu örgüt (PKK) herkesi aldattı. Bu konudaki tepkinizde haklısınız. İkincisi ise bağımsızlık referandumu. Ancak bu konuda daha dikkatli olmak lazım. Bölgede bir Kobani milliyetçiliği oluştu” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yeni Kobani’ye izin vermeyiz” uyarısının arkasında bu tür değerlendirmeler yatıyor.

Milliyetçilik konusu

Afyon kampında üzerinde durulan noktalardan biri de milliyetçilik konusu oluyor. MHP ile yakınlaşma ve son dönemlerde artan milliyetçi söylemler nedeniyle bu konu gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AK Parti Tüzüğü’ne de giren ‘Rabia’yı tek tek sayarak cevap veriyor. “Tek millet demek milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Tek bayrak demek, bayrağı sevmek milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Tek vatan demek, vatanını sevmek milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Tek devlet demek, devletin birlik ve bütünlüğünü korumak milliyetçilikse, biz milliyetçiyiz. Bizim milliyetçiliğimiz budur arkadaşlar” diyor. Erdoğan daha önce de etnik milliyetçilik anlayışına karşı çıktıklarını belirterek, “Etnik, bölgesel ve dinsel milliyetçiliği tanımıyoruz. Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seviyoruz” demişti. Başbakan Binali Yıldırım, “Biz Türk milliyetçiliğine kaymadık” diye konuşuyor.

Görevden alınacak belediye başkanları konusu gündeme geliyor mu? İstişare toplantısında gündeme gelmiyor ama ikili sohbetlerde konuşuluyor. Çünkü üç aşağı beş yukarı herkes kimlerin görevden alınacağını biliyor.