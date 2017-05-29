Abdulkadir Selvi: Erdoğan kabine değişikliği konusunda isteksiz; ilk kez bakan olacak isimler var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yapılacak AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısıyla ilgili olarak "Erdoğan, parti yönetiminden başlamak üzere teşkilatlarda, hükümette ve yerel yönetimlerde değişim sürecini başlatacak" dedi. Kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aceleci davranmak istemediğini iddia eden Selvi, "İlk kez bakan olacak yeni isimler var. Bugün MYK’ya girecek isimler kabine konusunda da bir fikir verecek. Eğer Cumhurbaşkanı geniş kapsamlı bir değişikliğe giderse 7-8 ismin değişeceği söyleniyor" ifadesini kullandı. Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan, kabine değişikliğine isteksiz ama artık bu değişikliğin yapılmasının zamanının geldiğine kanaat getirirse o zaman sınırlı bir değişiklikle yetinebilir."

Abdulkadir Selvi'nin "Kabine değişikliğinde ilginç kulis" başlığıyla yayımlanan (29 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

AK Parti MKYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında ilk toplantısını yapacak. Böylece Erdoğan 21 Mayıs’ta AK Parti Genel Başkanı seçildiği günden bu yana partiye ilk kez gelecek. Erdoğan, 2 Mayıs’ta partiye üye olduğu zaman genel merkeze gelmiş, üyelik töreninin ardından bir süre partide kalmıştı.

Erdoğan tartışmasız bir şekilde bu hareketin lideri. Hem de girdiği her seçimi kazanıp, AK Parti’yi 15 yıl boyunca iktidarda tutmayı başaran güçlü bir lider.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için partide genel başkanın makamının bulunduğu 8. kat yeniden hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım için de Erdoğan’ın katında bir makam hazırlandı. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in ‘danışman’ olarak kullandığı oda genişletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan MKYK toplantısı yeni dönemin ilk adımı olacak. Erdoğan, parti yönetiminden başlamak üzere teşkilatlarda, hükümette ve yerel yönetimlerde değişim sürecini başlatacak.

VİTRİN YENİLENİYOR

Erdoğan döneminde AK Parti’de genel başkandan ayrı 1 genel sekreter 11 genel başkan yardımcısı bulunuyordu. Bu sayı Davutoğludöneminde İnsan Hakları ile Çevre ve Kültür Başkanlığı’nın eklenmesiyle 13’e çıkarılmıştı. Yeni dönemde bu sayının tekrar 11’e indirilmesi düşünülüyordu. Ama kongrede yapılan tüzük değişikliğinde bu madde yer almadı. Şimdi bazı başkanlıklara seçim yapılmayarak mı bu sayı aşağıya çekilecek, yoksa aynen devam mı edecek, bugün belli olacak. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’ın, ‘Genel Başkanvekili’ olmasıyla Hayati Yazıcı’nın başkanı olduğu Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı’nın lağvedileceği konuşuluyordu. Ancak Siyasi İşler Başkanlığı’nın devam edeceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi’nden ayrılmayacak. Ramazanın ilk iftarını verecek. Kongreden seçilen yetkili kurullarla, aileleriyle birlikte iftar yapacak.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla düzenli olarak MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Partinin yetkili kurullarını , ‘Erdoğan temposu’nda çalıştıracak. Teşkilatlarda yorulan, enerjisini kaybeden, sahada olmayanların değiştirilmesi işini bizzat takip edecek. AK Parti vitrini belirlendikten sonra sıra Bakanlar Kurulu’na gelecek.

Kabine değişikliğinde son druum

Kabine değişikliğinin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti’de Bakanlar Kurulu değişiklikleri genellikle cuma gününe denk geldiği için, kabine değişikliği için, ‘Hayırlı Cuma’ beklentisi hâkim. “Cuma olursa sürpriz olmaz ama haftaya da kalabilir” denildi. Bu arada kulislerde Başbakan Binali Yıldırım’ın kabine değişikliğini zorunlu gördüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise acele etmeme yanlısı olduğu konuşuluyor. Erdoğan bir süre önce, “Her alanda da hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme Sayın Başbakan’ın tasarrufunda her alan olabilir” demişti. Bu sözler Cumhurbaşkanı’nın aceleci davranmayacağını gösteriyor. Ama kabine değişikliğinde ok yaydan çıktı. Artık kulislerde gidecek isimler, bakan olacaklar, hatta kimin hangi bakanlığa geleceği konuşulmaya başlandı. Başbakan’ın 4-5 isimlik bir değişikliği gerçekleştirmekten yana olduğu, Cumhurbaşkanı’nın ise ekonomi yönetimi, dış politika, kabine içinde yer değişikliği ve yeni isimlerin kabineye girmesi gibi denklemleri birlikte değerlendirdiği söyleniyor. İlk kez bakan olacak yeni isimler var. Bugün MYK’ya girecek isimler kabine konusunda da bir fikir verecek. Eğer Cumhurbaşkanı geniş kapsamlı bir değişikliğe giderse 7-8 ismin değişeceği söyleniyor. Erdoğan, kabine değişikliğine isteksiz ama artık bu değişikliğin yapılmasının zamanının geldiğine kanaat getirirse o zaman sınırlı bir değişiklikle yetinebilir.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan için Meclis’te de bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Meclis’e gelecek, grup toplantılarına başkanlık edecek. Peki geldiğinde nereyi kullanacak? AK Parti grubunda bir yer mi olacak, yoksa yeni bir makam mı yapılacak? Meclis’te tören salonunun bulunduğu bölümde Cumhurbaşkanı’na bir çalışma mekânı hazırlanıyor.

Parti yönetiminde ve kabinedeki değişiklikler önemli. Ancak değişim sadece bunlarla sınırlı kalmamalı. Yeni dönemin yeni bir siyaset diline ihtiyaç var.