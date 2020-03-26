Abdulkadir Selvi: Erdoğan infaz indirimine ilişkin 4 talimat verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af düzenlemesine ilişkin 4 talimat verdiğini belirtti.

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Selvi, "İnfaz indirimiyle ilgili süreçte gözlerin çevrildiği görüşme dün gerçekleşti. Çok önemli bir görüşmeydi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti grup başkanvekilleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıdan sonra, infaz indirimiyle ilgili düzenleme büyük ölçüde şekillendi. Toplantıya ilişkin bilgileri paylaşacağım ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın infaz indirimiyle ilgili olarak verdiği çok önemli talimatları aktarmak istiyorum. Erdoğan’ın kadına şiddet ve cinsel istismar suçları konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyordu. Bir anlamda Erdoğan’ın kırmızı çizgisiydi. Aslında hepimizin kırmızı çizgisi olması gereken bir nokta. Erdoğan, terör ve adam öldürme konusunda da tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz indiriminde 4 konuyu kapsam dışı bırakıyor. Erdoğan çok net ve keskin bir ifade ile 'Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürme ile uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak' diye talimat veriyor. Altını çizerek söylüyorum, 'Kapsam dışı bırakılacak' diyor." ifadesini kullandı.

Selvi, "Bu bir süreç. AK Parti’nin bir taslağı vardı. Ama şimdiye kadar önce ‘cumhur ittifakı’ ortağı MHP ile ardından da muhalefet partileriyle görüşmeler yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapıldı, onun talimatları alındı. Süreç devam ediyor. Erdoğan’la görüşmeden sonra bugün taslak üzerinde yeniden çalışılacak." bilgisini aktardı.

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