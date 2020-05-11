Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın bir süredir Türkiye’yi kriz sonrasına hazırlayan senaryolar üzerinde çalıştığı söyleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası döneme hazırlık yaptığını öne sürdü.

Selvi, "Yakın çevresinden kimle konuşsam, Erdoğan’ın çok yoğun olduğunu söylüyor. Erdoğan’ın geleceğe hazırlandığı söyleniyor ama bu tahmin ettiğiniz gibi iç siyasetle ilgili bir konu değil. Tam aksine, Cumhurbaşkanı’nın bir süredir kriz sonrasına dönük senaryolar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Çünkü kriz sonrası dünyayı büyük bir değişim bekliyor. Erdoğan, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek buna işaret etmişti. Dünya yeniden şekillendirilirken bizim de o masada bir sandalyemizin olması gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

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