Abdulkadir Selvi: Erdoğan, "Çoklu baro kurulsun ki herkesin gerçek yüzü ortaya çıksın" demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ve MHP'nin barolarla ilgili düzenlemesinde çalışmaları tamamladığını yazdı. Selvi, Çoklu baro sistemi için çalışma yapılması talimatı veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda "CHP görünümlü PKK barosu olacağına, PKK görünümlü PKK barosu olduğu belli olsun” dediğini aktardı.

Selvi, "Barolarla ilgili düzenleme Meclis’e geliyor. Buna göre merkezde tek bir baro olacak. Türkiye Barolar Birliği devam ediyor. Ancak illerde çoklu baro sistemine imkân tanınıyor. Üye sayısı 5 bini aşan yerlerde 2 bin üyeyi bulan yeni bir baro kurabilecek. 2 bin üyeyi aşan 8 il bulunuyor. Bu düzenlemeye göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni barolar kurulabilecek. 48 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul’da 5-6 baronun kurulması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

İllerde çoklu baro kurulmasına karşı çıkanlar yeterli üyeyi bulup PKK, FETÖ, DHKP-C ve hatta LGBT’nin baro kurabileceği tezini ileri sürüyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tam aksine çoklu baro fikrine destek verdi. Erdoğan’ın bu sakıncaların sıralanması üzerine, “Ben zaten öyle istiyorum. Çoklu baro kurulsun ki herkesin gerçek yüzü ortaya çıksın. CHP görünümlü PKK barosu olacağına, PKK görünümlü PKK barosu olduğu belli olsun” dediği ifade ediliyor.

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Ne olmuştu?

Ankara ve Diyarbakır Barosu'nun LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baroların seçim sistemine ilişkin düzenlemeyi en kısa zamanda Meclis'e getireceklerini duyurmuştu.