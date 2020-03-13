Abdulkadir Selvi: Engin Özkoç kararı Erdoğan’a bırakıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip Koronavirüs'e rağmen (Kovid-19) siyasette takvimin işlediğini belirtti. Selvi, "CHP’nin ortamı yumuşatma çabaları nedeniyle karma komisyonda gündeme alınmadı. Bu arada AK Parti ile CHP arasında arka kapı diplomasisi işliyor. AK Parti’de kafalar karışık. O nedenle Engin Özkoç kararı Erdoğan’a bırakıldı." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Kurultaydan önceki son toplantı olması nedeniyle CHP’nin dünkü PM toplantısı önemliydi. Özellikle de Engin Özkoç açısından. Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi. Fezleke jet hızıyla Meclis’e geldi. Ancak CHP’nin ortamı yumuşatma çabaları nedeniyle karma komisyonda gündeme alınmadı. Bu arada AK Parti ile CHP arasında arka kapı diplomasisi işliyor. Özkoç’un grup başkanvekilliğinden alınması durumunda, dokunulmazlığının yeniden değerlendirileceği yönünde bir eğilim oluştu." görüşünü savundu.

Selvi, "Ancak Kılıçdaroğlu, grup toplantısına Engin Özkoç’la birlikte geldi, PM toplantısında da bu yönde bir değerlendirme yapılmadı. Aslında başından beri Kılıçdaroğlu’nun geri adım atmasını beklemiyordum. Çünkü Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu’nun talimatını yerine getirdi. Özkoç, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden o konuşmayı yaptıktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, genel merkezde bir grup gazeteciyle bir araya geliyor. Erdoğan’ın suçlamaları karşısında Kılıçdaroğlu’nun 'Ben asla bu düzeye inmeyeceğim. Bu düzeyde karşılık vermeyeceğim. Ama grup başkanvekillerimiz her sözüne aynıyla karşılık verecek' diye talimatının olduğunu paylaşıyor. Sizce Kılıçdaroğlu bu durumda Engin Özkoç’un harcanmasına imkân verir mi? AK Parti’de kafalar karışık. O nedenle Engin Özkoç kararı Erdoğan’a bırakıldı." ifadesini kullandı.

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