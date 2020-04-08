Abdulkadir Selvi: Düzenlemeyle gazetecilere verilen hapis cezalarına esneme gelebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, infaz düzenlemesinde gazetecilere verilen hapis cezalarına esneme gelebileceğini öne sürdü. Selvi, CHP'nin de af paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürebileceğini belirtti.

Selvi, "Muhalefet önergeleri hazırlamış durumda. İktidarda ise paketin geldiği şekilde çıkması eğilimi ağır basıyor. Muhalefet, Meclis’ten geçtikten sonra paketi Anayasa Mahkemesi’ne götürecek mi? CHP’de öyle bir eğilim hissettim. Eşitlik ilkesinden dolayı Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edecekler." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Meclis’te bulunduğum sürede iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle görüşmeler yaptım. AK Parti ve MHP paketin değişmemesi kararında diye yazdım ama ufak bir değişiklik olabilir. '1 yıl hapis cezası alan dahi bunun bir müddetini cezaevinde geçirmeli' diye yeni bir hüküm var. Daha çok gazetecileri ilgilendiriyor. Ama ünlü sanatçılarımız, mankenlerimiz de hakaretten dolayı sık sık suç duyurusunda bulunuyorlar. Gazetecilerin ise daha çok yazılarında hakaret suçu gündeme geliyor. Gazeteciler ve fikir suçluları için hakaretten dolayı hapis cezası alanlar, hapse girmek yerine bunu kamu yararına çalışarak geçirsinler diye bir formül gündemde. Hani Amerika’da ünlülerin aldığı cezayı parklarda, hastanelerde, çocuk yurtlarında çalışarak geçirdikleri gibi." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

CHP ve HDP’nin ısrarla üzerinde durduğu, örgüte yardım ve yataklık ile örgüt propagandası suçunda ise bir düzenleme yapılmadı. Ama bir değişiklik de bu maddede yapılıp “Örgüt kurma ve yönetmede ceza oranları arttırılırken örgüte üyelik kısmının ceza oranı aynı kalabilir” deniliyor.

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