Abdulkadir Selvi: Danıştay'ın iptal kararının ardından Ayasofya için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de çıkarılabileceğini kaydetti.

Selvi, "Ayasofya’yla ilgili nefesler tutuldu, 2 Temmuz günü Danıştay 10. Dairesi’nden çıkacak karar bekleniyor. Danıştay, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 24 Kasım 1934 tarihli kararnamenin iptaline karar verdiği takdirde nasıl bir prosedür takip edilecek? Danıştay’dan çıkacak bir iptal kararı ile birlikte Ayasofya’nın müze statüsü sona ereceği için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınıp vakıflara bağlanacak." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Ankara’da tartışılan konu şu: Danıştay’ın iptal kararı yeterli olacak mı, yoksa Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması için ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekecek mi? İşin hukuki boyutuyla ilgili bir çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında olduğu söyleniyor. Danıştay kararından sonra ihtiyaç görülürse Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hazırlanacağı ifade ediliyor. Bir başka nokta daha var. O da Ayasofya’nın mülkiyeti vakıflarda kalacak, ancak cami olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yönetiminde olacak. Diyanet’in Ayasofya’da halen bir imam ve bir de müezzin olmak üzere iki görevlisi var. Cami olarak hizmet vermesi için vakıflar ile Diyanet arasında ayrı bir protokole ihtiyaç olmadığı söyleniyor. Sadece Ayasofya’nın büyüklüğüne uygun olarak imam ve müezzin kadrosu arttırılacak." ifadesini kullandı.

Selvi, "Bu arada Ayasofya’nın sonradan yıkılan eski müştemilatının yeniden inşası arzu edildiği için Danıştay kararından sonra bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması düşünülüyor." görüşünü savundu.

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