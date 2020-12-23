Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP’nin Hitler, Franco ve diktatör benzetmelerinin geçmişte nelere mal olduğunu bilecek deneyime sahibim" düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, ‘diktatör Franco’ benzetmesiyle ilgili eleştirel yazım üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’le dün bir telefon görüşmesi yaptık. Özgür Özel, “Ben sizin köşenizde haksızlığa uğradığımı düşünüyorum” dedi. “Erdoğan’ın beşinci kol faaliyeti sözü normalse Franco özentisi demek de normal” dedi. Düşüncelerini dinledim ama kendisine katılmadığımı söyledim. Franco ve Hitler gibi benzetmelerin tehlikeli olduğunu savundum. Milletimizin darbelere rağmen demokrasiyi yaşatma mücadelesine yönelik bir haksızlık olduğu düşüncemi paylaştım.CHP’nin Hitler, Franco ve diktatör benzetmelerinin geçmişte nelere mal olduğunu bilecek deneyime sahibim. CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, CHP teşkilatlarına gönderdiği mesajda, 14 Mayıs’tan 6 ay sonra Menderes için 'diktatör' demişti. 27 Mayıs’a açılan o yoldan gidildi. Özgür Özel’in 15 Temmuz’da bombalanan Meclis’te demokrasiye nasıl sahip çıktığını biliyorum. Ama bu 15 Temmuz’da darbeyi püskürten Erdoğan’a yönelik haksız benzetmelerini eleştirmeme engel olmamalı." ifadesini kullandı.