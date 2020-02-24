Abdulkadir Selvi: CHP içindeki sol blok Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarmaya hazırlanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yaklaşan CHP kurultayına ilişkin kulis bilgilerini bugünkü köşesinde paylaştı. Selvi, partideki sol kanadın mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarmaya hazırlandığı yazdı.

Selvi, "Yerel seçimlerde sağladığı başarı nedeniyle CHP Lideri en güçlü olduğu kurultaylardan birine gidiyor. Kılıçdaroğlu’nun tek aday olarak girmesi bekleniyordu. Ancak Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar ve Ali Şeker’in ön planda olduğu sol blok, Kılıçdaroğlu’na karşı aday çıkarmayı tartışıyor. İlhan Cihaner, adaylık için nabız yokluyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Muharrem İnce’ye CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında genel başkan adayı olup olmayacağını sormuştuk. “Hele bir kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar” diye yanıt vermişti. Ancak İnce şu ana kadar adaylık sinyali vermedi. İnce aday olmasa da kime destek vereceği önemli." ifadesini kullandı.

Selvi, "Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere delegeler üzerinde önemli ağırlıkları olan belediye başkanları Kılıçdaroğlu’nun yanında. Ayrıca yerel seçim başarısı CHP Lideri’ni güçlü kılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu ne kadar güçlü olursa olsun, 400-450 kişilik bir delege grubunun Kılıçdaroğlu’nun karşısında yer alacağı biliniyor. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi listesini delmeye ağırlık verecek." görüşünü savundu.

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